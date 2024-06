Hochwasser in Schwaben: „Wir sind abgesoffen, total abgesoffen“

In Fischach müssen Anwohner mit dem Hubschrauber aus ihren Häusern geholt werden, in Offingen können sich Menschen in letzter Minute retten. Anderen steht das Schlimmste erst bevor.

Das Wasser hat sich seinen Weg gesucht. Nicht unter den geschlossenen Türen oder durch die Fenster. Es schoss durch die Wand, Freitagnacht um 23.49 Uhr. Adrian Schäbel weiß es so genau, weil er die Feuerwehr angerufen hat. „Das hat es einfach durchgedrückt“, sagt der 47-Jährige. Dann war der Strom weg. Kein Licht, kein Radio, mitten in der Nacht. Also harrten sie aus. Er im einen Teil des Doppelhauses in Fischach im Kreis Augsburg, seine Eltern im anderen. Stunden ging das so, in denen keiner ein Auge zutun wollte. Bis der Helikopter kam, um die Familie herauszuholen.

An diesem Samstagnachmittag sitzt Adrian Schäbel bei Onkel und Tante am Esstisch, einen Teller Nudelsuppe im Bauch, und zeigt die Videos, die die Rettung dokumentieren. Wie seine Eltern, 78 und 75, mit seinem Mann auf dem Balkon stehen. Wie die Retter sich am Seil herunterlassen. Wie sein Mann sich an den Helfer klammert, wie sein Vater nach oben gezogen wird, dann die Mutter. Eine kleine Tasche mit Wechselsachen hatten die Eltern dabei, trockene Schuhe, Medikamente, erzählt der Sohn. Er selbst hat nichts eingepackt. Er kam gar nicht mehr zurück ins Wohnhaus. Minuten später stieg Adrian Schäbel in ein Rettungsboot, Arco, seinen Zwergschnauzer, zog er in einer Mörtelwanne hinterher.

