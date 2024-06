Lage im nördlichen Oberbayern entspannt sich weiter

Während die Hochwasserlage in der Oberpfalz und Niederbayern angespannt bleibt, entspannt sich die Situation weiter westlich an der Donau zunehmend.

Im zwischenzeitlich stark betroffenen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen seien die Pegelstände an der Donau wieder auf Meldestufe drei von vier gefallen, teilte das Landratsamt in Neuburg an der Donau am Donnerstag mit. Der Wasserstand der Paar, die vor einigen Tagen noch massive Probleme in der Region bereitet hatte, fiel demnach sogar auf Meldestufe zwei.

Nach Angaben des Landratsamts wird am Donnerstag vor allem in Schrobenhausen und Rennertshofen weiter ausgeräumt und Wasser abgepumpt. Die Behörde wolle Betroffenen dazu Container für Sperrmüll bereitstellen.

(dpa)