Landkreis Pfaffenhofen hebt Katastrophenfall auf

Der Landkreis Pfaffenhofen hat den Katastrophenfall wegen Hochwassers wieder aufgehoben.

Das entschied Landrat Albert Gürtner ( Freie Wähler) am Sonntagabend, wie das Landratsamt in Pfaffenhofen am Fluss Ilm mitteilte. Als Grund wurde auf die fallenden Pegelstände verwiesen. Zudem habe sich die Lage in den weiterhin gefährdeten Orten stabilisiert. Der Katastrophenfall war in dem Landkreis am Samstag vor einer Woche ausgerufen worden.

Dem Landratsamt zufolge sind weiterhin Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Sanitätsdienst und andere Organisationen im Einsatz. "Es liegt eine sehr anstrengende Woche hinter uns, in der von den Hilfskräften Übermenschliches geleistet wurde", wurde Gürtner in der Mitteilung zitiert. Insgesamt hätten mehr als 10.000 Einsatzkräfte gegen die Wassermassen gekämpft.

