Sie wollen helfen oder brauchen Hilfe? Kartei der Not unterstützt Flutopfer

Jetzt ist schnelle und unbürokratische Unterstützung für die Opfer des Hochwassers gefragt. Sie können einen Antrag bei der Kartei der Not stellen. Gleichzeitig wollen viele spenden.

Das Hochwasser hat einen unfassbaren Schaden in unserer Region angerichtet. So viele Menschen haben in kürzester Zeit Hab und Gut verloren. Keller, Garagen, ganze Häuser wurden überschwemmt, die Bewohner mussten so rasch wie möglich ihr Zuhause verlassen, konnten oft nur das Nötigste mitnehmen. Seit das Hochwasser Schwaben und Oberbayern erreicht hat, spielen sich teils dramatische Szenen ab. Die Verzweiflung ist vielerorts groß. Die Kartei der Not will den Flutopfern beistehen, wo sie kann. Daher hat das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages eine Soforthilfe aufgelegt und will die Betroffenen im gesamten Verbreitungsgebiet damit schnell und unbürokratisch finanziell unterstützen.

So funktioniert der Antrag der Kartei der Not:

Antrag stellen: Auf der Homepage www.kartei-der-not.de findet sich auf der Startseite der Soforthilfeantrag. Auch bei den meisten betroffenen Gemeinden und Landkreisen ist er zu bekommen, betont Geschäftsführer Arnd Hansen . In diesem Antrag bitten wir um die persönlichen Daten, eine kurze Beschreibung des Unglücks und eine Bestätigung der jeweiligen Gemeinde, des Landkreises oder eines Sozialverbands. Dann leisten wir schnell eine Beihilfe auf das Bankkonto des Betroffenen. "Diese Unterstützung stellt eine erste pauschale Hilfe in der Katastrophe dar und es ist in dem Fall kein weiterer Nachweis über die Verwendung nötig", erklärt Hansen .

Wo Sie für die Flutopfer spenden können

Viele Menschen wollen aber auch einen Beitrag zur Unterstützung der Flutopfer leisten und so ihre Solidarität zeigen. In vielen Orten hat das Hochwasser wieder deutlich gemacht, dass man sich bei Katastrophen auf das Engagement der Nachbarinnen und Nachbarn oft verlassen kann, die Hilfsbereitschaft war vielerorts beeindruckend. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben bereits bei der Kartei der Not für Bedürftige in der Region gespendet. Daher listen wir hier auch nochmal unsere Spendenkonten auf:

Sparkasse Schwaben-Bodensee

IBAN: DE78 7315 0000 0034 0070 70

BIC : BYLADEM1MLM

Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30

BIC: AUGSDE77XXX

IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30

BIC : AUGSDE77XXX

Sparkasse Allgäu

IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40

BIC: BYLADEM1ALG

IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40

BIC : BYLADEM1ALG

Sparda-Bank Augsburg

IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55

BIC: GENODEF1S03

IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55

BIC : GENODEF1S03

Ansprechpartner: Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team der Stiftung Kartei der Not, das in der Curt-Frenzel-Straße 2 in 86167 Augsburg seinen Sitz hat. So ist die Kartei der Not erreichbar: Telefon 0821/777 21 21; Fax 0821/777 21 22; E-Mail: info@karteidernot.de

Homepage: Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung online unter www.kartei-der-not.de

E-Mail: info@karteidernot.de

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Team der Stiftung , das in der 2 in 86167 seinen Sitz hat. So ist die erreichbar: Telefon 0821/777 21 21; Fax 0821/777 21 22; E-Mail: info@karteidernot.de Homepage: Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung online unter www.kartei-der-not.de

