Hoher Schaden bei Brand

vor 19 Min.

350.000 Euro Schaden nach Stallbrand in der Oberpfalz

Ein Hühnerstall steht am Montagabend in Flammen und brennt fast vollständig aus. Verletzte gibt es keine, der entstandene Schaden ist aber hoch.

Ein umgenutzter Stall steht am Abend in Flammen. Was das Feuer verursacht hat, steht nicht fest. Der Schaden liegt aber im sechsstelligen Bereich.

Holzheim am Forst (dpa/lby) - Bei einem Brand eines umgenutzten Hühnerstalls ist im Landkreis Regensburg ein geschätzter Schaden von 350.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Montagabend ausgebrochen - weshalb sei vorerst unklar, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Glücklicherweise waren auch keine Tiere in dem Stall in Holzheim am Forst - die Halle brannte fast vollständig nieder. Das Gebäude wurde als Lager und Werkstatt genutzt. Die Kripo ermittelt. (dpa)

