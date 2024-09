Feuer in Hopfentrocknungsanlage verursacht Millionenschaden

Beim Brand einer Hopfentrocknungsanlage in Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) ist ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war das Feuer in der Nacht zum Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Dabei sei die ganze Trocknungshalle in Vollbrand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand nach einigen Stunden. Zur Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

