Bewohnerin erzählt: So lebt es sich im Allgäu Hospiz

Plus Im Allgäu Hospiz in Kempten werden Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Doch es ist vielmehr ein Mehrgenerationenhaus des Lebens. Eine Bewohnerin erzählt.

Wie ist es eigentlich im Hospiz? Aus Neugier suchte Frau S. eine Antwort auf diese Frage und deshalb den Kontakt. Genau 20 Jahre liegt das nun zurück, es war ein Tag der offenen Tür zur Einweihung des damaligen Hauses in Kempten. "Ich war von der Führung und den Erklärungen sehr beeindruckt", sagt sie. "Das führte dazu, dass ich mich nun aufgrund meiner Erkrankung für dieses Haus entschieden habe." Die ruhige, angenehme Atmosphäre im Hospiz, die sie damals wahrnahm, fühle ihr Besuch jetzt auch, sagt sie lächelnd.

Seit Ende Februar lebt Frau S. im Allgäu Hospiz. Das alte Gebäude, nur einen kurzen Spaziergang von der Residenz entfernt, wurde 2020 durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. Die Bewohner werden Gäste genannt und sollen sich auch so fühlen: "Es ist angenehm und heimelig hier", sagt Frau S.