Hochwasserschutz

08:19 Uhr

Der Schutz vor dem Hochwasser kam in letzter Sekunde

Plus Ein Rückhaltebecken hat die Menschen an der Singold vor dem Schlimmsten bewahrt – nach über 20 Jahren Planung. Das zeigt, woran es beim Hochwasserschutz hakt – und wie er doch ein Erfolg werden kann.

Von Sarah Ritschel

Das Wasser hat eine Dreckschicht hinterlassen, die den Pflanzen entlang der Singold ihre Farbe nimmt. Von den baumstammgroßen Holzpfeilern an der Schleuse des Rückhaltebeckens war vor knapp zwei Wochen nur noch die Spitze zu sehen. Heute kann sich Günter Först, Bürgermeister der Gemeinde Igling im Kreis Landsberg, wieder lässig dagegen lehnen. Kein Tröpfchen Wasser benetzt seine Lederschuhe. Hinter ihm plätschert die Singold. "Ja, das fühlt sich schon gut an", sagt der Bürgermeister und meint die Gewissheit, dass dieses Becken auf seiner Flur ein paar Hundert Menschen vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Als Held fühlt sich Först deswegen nicht, das wäre auch falsch. Denn am Drosselbauwerk im Iglinger Gemeindeteil Holzhausen lässt sich beispielhaft erzählen, warum es mit dem Hochwasserschutz in Bayern so zäh vorangeht – aber eben auch, wie daraus doch noch ein Erfolgsprojekt werden kann, wenn sich schließlich alle einig sind. In Igling hat es 22 Jahre gedauert. Denn viele Menschen waren viele Jahre gar nicht begeistert. Vor allem nicht die, die Land abgeben mussten.

Zwei Wochen nach dem Hochwasser hat sich das Rückhaltebecken wieder in eine Wald-und-Wiesenlandschaft verwandelt, in ein Stück Natur, umschlossen von einem 750 Meter langen Damm. Es fasst rund 890.000 Kubikmeter Wasser – rund sechs Millionen volle Badewannen. Jetzt, beim Jahrhunderthochwasser, war das Becken zu 86 Prozent gefüllt. Das Besondere daran: Es liegt in Oberbayern, schützt aber Kommunen in Schwaben, die weiter flussabwärts liegen. Igling selbst profitiert nicht. Stattdessen Lamerdingen, Langerringen, Schwabmünchen, Großaitingen und Bobingen, die allesamt um die Jahrtausendwende stark von zwei Singold-Hochwassern betroffen waren. Diesmal sind die Schäden überschaubar. "Wir sind heilfroh, dass wir das Becken haben", heißt es nach der jüngsten Flut aus den Rathäusern, oder: "Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen."

