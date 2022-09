Der Start in die Schule wird immer teurer

Plus Mehrere hundert Euro geben Eltern teilweise zum Schulstart ihrer Kinder aus. Durch die Inflation wird Schulmaterial teurer. Nicht immer können Eltern die Kosten stemmen.

Vom Bleistift über Vokabelhefte bis hin zu Füllern und Schulranzen – der Schulanfang nach den Sommerferien ist in der Regel mit vielen Anschaffungen verbunden. Während die Inflation allgemein bei rund 7,5 Prozent liegt, stiegen aber speziell die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke von Juli 2021 zum Juli 2022 um 13,6 Prozent. Das Bundesamt für Statistik führt das auf die anhaltende Papierknappheit und die zunehmenden Kosten in der Produktion zurück. Unter der Inflationsrate liegen die Preise für Füller, Patronen und Schulranzen mit rund fünf Prozent Erhöhung.