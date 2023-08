Ein Junge treibt tot in der Donau – und niemand vermisst ihn

Seit über einem Jahr beschäftigt der Fall des toten Jungen die Ermittler. Sie haben noch immer viele Fragen. Über ein Geheimnis, das niemals hätte auftauchen sollen.

Die Physik ist stärker als die Kräfte des Bösen. Mehrere Wochen schon muss der Pflasterstein das Paket mit der Kinderleiche am Grund der Donau gehalten haben, da ist sich die Polizei angesichts der fortgeschrittenen Verwesung sicher. Doch mit der Zeit sorgen die Fäulnisgase für Auftrieb. Als die Schwerkraft keine Chance mehr hat, steigt das Paket wieder an die Wasseroberfläche.

Es ist ein lauer Frühsommerabend, der 19. Mai 2022, gegen 17.20 Uhr, da macht ein Kanufahrer unter einer kleinen Verkehrsbrücke östlich von Ingolstadt eine schreckliche Entdeckung. Ein 15 Kilogramm leichter Körper, eng mit Folie umwickelt, beschwert mit einer Terrassenplatte – Marke Diephaus, Typ "Natura Vigo" –, versenkt im Fluss. Ein Geheimnis, das niemals hätte auftauchen sollen.