An diesen Orten in der Region haben die Menschen das schnellste Internet

Plus In der Stadt surfen die Menschen schneller als auf dem Land. In welchen Städten und Landkreisen der Region die Gigabit-Netze am besten ausgebaut sind.

Besonders in den Städten in der Region hat ein Großteil der Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 1000 Mbit pro Sekunde zu surfen. Wie hoch die Gigabit-Verfügbarkeit an den verschiedenen Orten ist, geht aus einer Statistik der Bundesnetzagentur vom Dezember 2022 hervor.

In Ingolstadt haben fast alle Haushalte eine Gigabit-Anschluss

In Kempten im Allgäu verfügen beispielsweise 96,7 Prozent der Haushalte über einen Gigabit-Anschluss, in Ulm 82,7 Prozent und in Augsburg 82,2 Prozent. In Ingolstadt steht nahezu allen Menschen, 99,9 Prozent, so schnelles Internet zur Verfügung. Die Stadt weist somit die besten Werte in der gesamten Region auf.

