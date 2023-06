Interview

Günzburger Landrat über Asylproblematik: "Geld allein hilft nicht"

Plus Am Donnerstag startet der nächste Asylgipfel in Berlin. Der Günzburger Landrat Hans Reichhart verrät, was er sich von dem Treffen verspricht.

Von Matthias Kleber

Herr Reichhart, bereits im vergangenen Februar berichteten Sie: In den Städten und Kommunen sei kaum noch ausreichend Platz für Geflüchtete. Die Unterkünfte in der Region würden überquellen. Wie ist die Lage heute?



Hans Reichhart: Die Situation ist weiterhin extrem angespannt. Es kommen immer mehr Menschen, die Schutz suchen, nach Deutschland. Aber von heute auf morgen werden es eben nicht mehr Unterkünfte. Zwar sind bei uns im Kreis Günzburg noch keine Geflüchteten in Turnhallen untergebracht, aber die Anzahl der Kommunen und Städte, die genau das tun müssen, nimmt stetig zu. Und die Menschen leiden darunter. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die keinen Sport machen können, sondern auch die Geflüchteten selbst. Erste Integrationsmaßnahmen wie Deutschkurse sind aus so einer Situation heraus kaum realisierbar. Kurzum: Die Lage hat sich nicht verbessert.

Jüngst sicherte Olaf Scholz den Ländern rund eine Milliarde Euro Unterstützung zu. Zudem sollen Asylverfahren beschleunigt und die EU-Außengrenzen besser geschützt werden. Was versprechen Sie sich von diesem Asylkompromiss?



Reichhart: Mit Geld allein wird man die Situation nicht lösen. Das Wichtigste ist: Es braucht schnellere und einfachere Verfahren. Zum einen, um festzustellen, ob ein Mensch bleiben darf, und zum anderen, um diejenigen schneller zurückzuführen, die keine Aussicht darauf haben. So können Kommunen und Städte entlastet werden. Auch in Unterkünften hier in der Region gibt es Menschen, bei denen klar ist, dass sie kein Bleiberecht haben - und das schon seit einigen Jahren. Wenn jemand für so lange Zeit widerrechtlich hier ist, macht das die Situation nicht gerade einfacher. Denn eigentlich sollten wir uns in erster Linie darauf konzentrieren, den Menschen zu helfen, die in Deutschland bleiben dürfen.

