Interview

vor 32 Min.

Konstantin Wecker: „Die pazifistische Idee darf nicht sterben“

Konstantin Wecker feiert am 1. Juni seinen 75. Geburtstag. Körperlich geht es ihm „erstaunlich gut“, wie er sagt. Seelisch belaste ihn allerdings der Krieg in der Ukraine sehr.

Plus Seit Jahrzehnten kämpft Konstantin Wecker für Frieden. Bald wird er 75 Jahre alt. Ein Gespräch über den Krieg in der Ukraine, wirklich grüne Politiker und die Notwendigkeit von Naivität.

Von Josef Karg

Herr Wecker, Sie sind in einem pazifistischen Elternhaus groß geworden und haben Ihr Leben dem Frieden gewidmet. Wie geht es Ihnen in dieser Zeit, wenn Krieg so nah ist?

