Lehrstuhlinhaber für Allgemeinmedizin: Für Mediziner sind oft zwei Nachfolger nötig

Es studieren sehr viel mehr Frauen Medizin. Und viele von ihnen gehen in die Allgemeinmedizin. Dennoch fehlen gerade auf dem Land Hausärzte und Hausärztinnen. Wie der Mangel behoben werden kann, soll unter anderem am neuen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Uni Augsburg erforscht werden.

Foto: Benjamin Ulmer, dpa (Symbolbild)