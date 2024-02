Paartherapeutin: "Ich finde es schöner, einen Blumenstrauß einfach so zu schenken"

Die Paartherapeutin Heike Melzer hält nicht viel vom Valentinstag – weil er Erwartungen weckt, die oft nicht erfüllt werden. Sie verrät, wie man die Liebe lange frisch hält.

Frau Dr. Melzer, was halten Sie als Paartherapeutin denn von Tagen wie dem Valentinstag? Ist sowas für Beziehungen wichtig?

Dr. Heike Melzer: Den Valentinstag sehe ich schon ein bisschen kritisch, weil er eine gewisse Erwartungshaltung, also einen sehr hohen Soll-Wert, kreiert. Der Ist-Wert ist verglichen damit dann oft problematisch, etwa wenn man dann eben kein tolles Geschenk bekommt. Ich finde es ohnehin schöner, einen Blumenstrauß einfach so zu schenken, unter dem Jahr, ganz überraschend. Dinge, die nicht erwartet werden, bleiben viel besser in Erinnerung als etwas, auf das man konsummäßig hintrainiert wurde.

Paare gehen an solchen Tagen ja gerne in romantische Restaurants. Aber dann sieht man oft, wie sie sich unentwegt anschweigen oder mit dem Handy spielen. Warum haben sich viele Paare nichts zu sagen?

Melzer: Schweigen muss nicht zwingend etwas Negatives sein. In dieser Ruhe kann auch eine Kraft liegen. Es gibt Paare, die verstehen sich ohne Worte, gerade Langzeitpaare. Manche gehen auch aus, um einfach nur das Geschehen zu beobachten und nicht, um zu reden. Das Smartphone ist aber in der Tat ein wahnsinniger Ablenkungsfaktor, kaum ein Tisch, wo nicht das Handy rausgeholt wird. Sich auf den Moment zu fokussieren, wird immer seltener. Und zu dieser Quality-Time, wo mein Gegenüber meine ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt, gehört oft auch ein gutes Gespräch. Aber eben nicht immer.

Schweigen ist also per se nichts Schlechtes?

Lesen Sie dazu auch

Melzer: Nein, das ist nichts Schlimmes. Es kann ja auch knistern, wenn man nonverbal miteinander kommuniziert, sich in die Augen schaut, den anderen in sich aufsaugt. Manchmal aber, und das ist schon ein Problem, rührt das Schweigen tatsächlich daher, dass man sich einfach nichts zu sagen hat. Und dann guckt man halt ins Smartphone.

In Bayern werden der Statistik zufolge viele Ehen zwischen dem vierten und siebten Ehejahr geschieden. Also relativ früh. Warum ist das so?

Melzer: Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Früher hat man Schuhe noch zum Schuster gebracht, heute bestellt man sich im Internet einfach ein neues Paar. So ist das auch mit Partnern. Wenn man Abweichungen von den eigenen Normvorstellungen eines romantischen idealen Partners feststellt – und das passiert nicht in der ersten Verliebtheit, sondern eben danach – dann neigt man dazu zu sagen: Er hat meine Erwartungen nicht erfüllt, da muss ich nochmal weiterschauen. Bis zur Hochzeit gibt es meist eine Hochphase, da trennt man sich eher nicht. Aber sobald der Alltag einkehrt, wird es schwieriger. In den ersten Ehejahren bekommen dann viele ja auch Kinder, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann ist man vielleicht auch enttäuscht, wenn der andere seine Vater- oder Mutterrolle nicht so wahrnimmt, wie man sich das vorgestellt hat. Hinzu kommt: Viele Menschen sind heute ja autonomer, haben eine gute Ausbildung und können es sich finanziell erlauben, sich scheiden zu lassen.

Aber wenn man die ersten Ehejahre hinter sich hat, ist man dann auf der sicheren Seite, dass die Beziehung lange hält?

Melzer: Nein. Die Scheidungsrate steigt auch bei den 75-Jährigen. Die sagen: Das kann es noch nicht gewesen sein. Aber natürlich gibt es Menschen, die ganz deutlich sagen, dass sie gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Diese Menschen lernen auch aus Fehlern und Krisen, daraus entsteht sogar Energie. Das sind Menschen, die noch vergeben können – das ist heute etwas sehr Altmodisches. Und sie versuchen nicht, den anderen ständig zu verändern und arbeiten stattdessen an sich selbst.

Wie kann es denn gelingen, die Liebe über viele Jahre und sogar Jahrzehnte frisch zu halten? Fängt das auch bei einem selbst an?

Paar-Therapeutin Heike Melzer sagt: "Es gibt Paare, die verstehen sich ohne Worte, gerade Langzeitpaare." Foto: Heike Melzer





Melzer: Ja. Das ist die eine Sache. Die andere: Es ist wichtig, gemeinsam auf Positives zurückzublicken. Langzeitpaare erzählen sich gerne immer wieder die Erfolgsgeschichten der Vergangenheit, Krisenpaare hingegen berichten oft, dass es schon ganz am Anfang ein Haar in der Suppe gab. Dieses "Mensch, weißt du noch…" erzählen sich glückliche Paare häufig. Wenn man sich positive Geschichten ins Gedächtnis holt und auch wieder die rosarote Brille aufsetzt und den anderen wieder neu entdeckt, dann stärkt das. Und es ist wichtig, sich selbst gut einzuschätzen und realistisch zu sein. Man wird halt gemeinsam alt. Wenn man sich dann immer wieder 18-jährige Pornodarstellerinnen anschaut, dann ist es natürlich schwierig, mit einer 60-jährigen, alternden Ehefrau noch guten Sex zu haben.

Welche Rolle spielt der Sex denn bei der Frage, wie man es schafft, eine Beziehung lebendig zu halten? In langen Beziehungen lässt die Häufigkeit ja oft nach.

Melzer: Genau, das lässt nach. Aber Sexualität kann sich auch transformieren. Am Anfang steht der Leistungsaspekt im Vordergrund, höher, schneller, weiter, die Anzahl der Orgasmen. Das ändert sich. Sexualität schafft natürlich gerade am Anfang eine Verbindung, aber wenn die Kinder kommen, wird sie ohnehin meist hintangestellt. Und irgendwann fällt dann auf, dass man schon längere Zeit nicht mehr miteinander im Bett war. Und dann fängt wieder das Paar-Sein an. Und je älter und weiser die Menschen werden, desto weniger geht es um die Quantität, sondern um die Qualität. Also um die Bedeutung der Berührungen und um die Sinnlichkeit. Und das geht bis ins hohe Alter. Meine 91-jährige Mutter hat jetzt eine neue Liebesbeziehung im Seniorenheim. Sie teilt sich da mit einem 96-Jährigen ein Bett. Liebe kennt kein Alter. Der Freund meiner Mutter sagt ganz klar, dass er keine Nacht mehr ohne sie einschlafen will. Und das ist doch einfach wunderschön.

Zur Person: Dr. Heike Melzer, 58 Jahre alt, ist Neurologin, Psychotherapeutin und Autorin und führt eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie in München. Ihr neues Buch "Versteckte Köder – Die Macht der Belohnungsreize und wie wir uns davon befreien" erscheint am 18. März.