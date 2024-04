Wie ein Jugendforscher ungewollt Teil einer russischen Desinformationskampagne wurde

Plus Wissenschaftler Simon Schnetzer gibt vor einigen Wochen einem ausländischen Journalisten ein Interview - und erhält danach einen alarmierenden Anruf.

Wie denken junge Menschen? Wie sehen sie ihre Zukunft? Unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt sich Simon Schnetzer täglich. Er ist einer der renommiertesten Jugendforscher Deutschlands und lebt in Kempten. Interviews gehören für ihn zur Tagesordnung - bis vor wenigen Wochen ein Interview etwas auslöst, womit er nie gerechnet hätte.

Herr Schnetzer, Sie sind ungewollt Teil einer russischen Desinformationskampagne geworden - kann man das so sagen?