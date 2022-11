Iran

vor 17 Min.

Kemptenerin über die Proteste in ihrer Heimat Iran: "Jetzt geht es um die Freiheit"

Die Iranerin Shiva lebt seit 29 Jahren in Kempten. Die Proteste in ihrer Heimat machen sie traurig und glücklich zugleich.

Plus Shiva verließ den Iran, weil sie dort nicht so leben durfte, wie sie will. Wenn sie die Proteste verfolgt, macht sie das traurig – aber auch optimistisch.

Von Aimée Jajes Artikel anhören Shape

Vor ein paar Monaten hätte Shiva öffentlich niemals über Politik gesprochen. „Ich habe keinen Mut gehabt“, sagt die Iranerin, die seit 29 Jahren in Kempten lebt. Dann hätte sie ihre Familie im Iran nicht mehr besuchen können, ohne zu fürchten, festgenommen zu werden. Jetzt aber. Jetzt könne sie über ihre Gedanken und Gefühle reden. „Ich hoffe, dass das Regime gestürzt wird. Nein. Ich weiß, dass es passiert.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen