Deutscher Pilot kommt bei Absturz von Kleinflugzeug in Italien ums Leben

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Italien ist am Sonntag ein deutscher Pilot gestorben. Einsatzkräfte fanden den 57-Jährigen tot im Flugzeugwrack.

Ein deutscher Pilot ist beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der norditalienischen Provinz Verona ums Leben gekommen. Die Maschine des Typs Cessna FR 182 sei am Sonntag am Osthang des Bergs Monte Baldo nahe der kleinen Gemeinde Ferrara di Monte Baldo abgestürzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte bargen den 57-Jährigen tot aus dem Flugzeugwrack. Bislang ist nicht bekannt, aus welchem Bundesland der Mann stammte.

Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz in Italien: Ursache noch unklar

Außer dem Piloten hatte sich niemand in dem Flugzeug befunden. Der 57-Jährige war vom Flugplatz "Gianni Caproni" in Trient in Richtung Verona gestartet. Das Flugzeug stürzte in eine schwer zugängliche Gegend, wodurch der Einsatz der Feuerwehr und Bergrettung erschwert wurde. Die Feuerwehr verschaffte sich mit einem Hubschrauber Zugang zu der bergigen Gegend, wie auf Videos zu sehen ist.

Zunächst war unklar, wie es zu dem Absturz gekommen war. Die italienische Flugsicherheitsbehörde teilte mit, sie werde gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft von Verona eine Untersuchung einleiten, um die Ursache zu klären. (mit dpa)