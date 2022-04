Neue Studie: Jugendliche haben große Kriegsangst

Plus Jeder Vierte befürchtet, dass der Ukraine-Krieg sich auf Deutschland ausweitet. Welche Sorgen junge Leute noch plagen, erklärt der Allgäuer Jugendforscher Simon Schnetzer.

Bisher hatten sie völlig andere Sorgen, insbesondere den Klimawandel. Nun ist plötzlich ein Krieg ausgebrochen, der ganz nah ist – geographisch und über TikTok: Wie Jugendliche und junge Erwachsene auf die neue Realität reagieren, hat eine Studie unter Leitung des selbstständigen Jugendforschers Simon Schnetzer aus Kempten und des Jugendforschers Klaus Hurrelmann untersucht. Sie ist Teil der Trendstudie "Jugend in Deutschland – Sommer 2022", die am 3. Mai veröffentlicht wird. Die Forscher hatten vom 9. bis zum 21. März 1021 junge Leute im Alter von 14 bis 29 Jahren befragt, Mitglieder der Generationen Y und Z.