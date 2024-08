Kupferkabel von Baustelle gestohlen – 100.000 Euro Schaden

Um an Kupferkabel zu kommen, haben Diebe auf einer Baustelle in Stockstadt am Main unterirdische Leitungen ausgegraben und dadurch einen hohen Schaden verursacht. Die Kabel seien teilweise schon angeschlossen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der dadurch entstandene Schaden belaufe sich auf mehr als 100.000 Euro. Die Kupferkabel an sich hätten einen Wert von 20.000 Euro gehabt.

Die Täter schlugen demnach zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf der Baustelle im Landkreis Aschaffenburg zu. Möglicherweise nutzten die Diebe ein Fahrzeug, um die Kabel fortzuschaffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.