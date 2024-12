Kältewelle bringt Schnee und glatte Straßen am Wochenende

In den vergangenen Tagen pendelten sich die Temperaturen in Bayern meist um die null Grad ein. Doch kalte Luft aus Nord-Skandinavien soll schon bald in Deutschland und Bayern ankommen und für noch kältere Temperaturen sowie Schneefall und auch Glätte sorgen.

Kältewelle in Bayern: Temperatursturz ab Freitag

Laut dem Wetter-Experten Dr. Karsten Brandt steht bereits ab dem kommenden Freitag ein Temperatursturz an, das berichtet die Bild-Zeitung. Nachts sollen die Temperaturen in Deutschland auf bis zu minus acht Grad sinken.

Ein Tiefdruckgebiet komme am Samstag von der Nordsee auf und breite sich bis nach Bayern in Richtung Alpen aus, heißt es im Bericht auch. Durch die neue Wetterlage herrschen nicht nur Minustemperaturen, auch Regen und Schnee sollen laut dem Wetter-Experten fallen. Gerade auf den Straßen entsteht dadurch gefährliches Glatteis, Autofahrer sollten also lieber etwas vorsichtiger unterwegs sein.

Icon Vergrößern Ein Tiefdruckgebiet bringt kalte Temperaturen und glatte Straßen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Icon Schließen Schließen Ein Tiefdruckgebiet bringt kalte Temperaturen und glatte Straßen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Tiefdruckgebiet in Richtung Alpen: Ab wie viel Metern gibt es Schnee?

Bis auf 500 Meter soll die Schneefallgrenze demnach am Samstag fallen. Besonders betroffen seien Regionen um die Mittelgebirge. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für den kommenden Samstag, 14. Dezember, in Bayern Regen oder Schnee. Der Niederschlag soll an den Alpen auch am Sonntag noch andauern, wobei dann überwiegend Schnee fällt. Dazu meldet der DWD starken böigen Wind aus Westen. Die Temperaturen liegen demnach zwischen null und fünf Grad, es wird ab dann also schon wieder etwas milder.

Wetter nach dem dritten Advent: Am Montag zweistellige Plusgrade gemeldet

Nach dem dritten Adventswochenende wird es aber laut dem Diplom-Meteorologe bei wetter.net, Dominik Jung, bereits wieder bis zu zweistellige Plusgrade geben. Zwischen fünf und zehn Grad sollen am Montag in Bayern sein . Ein Trend der sich auch am Dienstag fortsetzen könnte. Wie sich das Wetter allerdings bis zum vierten Advent entwickelt, sei derzeit noch unklar. Laut Jung könnte es wieder kühler werden, mit Temperaturen zwischen null und fünf Grad. Doch das sei aktuell noch „Zukunftsmusik“, sagt er.