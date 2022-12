Kantinenessen

Haute Cantine: Von der Currywurst zur Poularde mit Thymian

Plus Kantinen hatten lange keinen guten Ruf. Billig sollte das Essen dort sein, allen ein bisschen schmecken. Heraus kam der Currywurst-Dienstag. Das ändert sich nun.

Von Fabian Huber

Früher war mehr Fototapete. Zumindest in der Kantine von Rational. Es gibt da ein Foto aus dem Jahr 1983. Es schlummert in den Tiefen des Unternehmensarchivs und zeigt, wie die Belegschaft des Landsberger Herstellers für Industrieküchengeräte damals – ja darf man sagen – speiste? Unter terracottafarbenen Trichterlampen. Auf klobigen Holzstühlen, die an Kommunionsfreizeiten erinnern. An Tischen mit matschbraunen Decken und Aschenbechern darauf. Vor dieser tapezierten Flusslandschaft. Mahlzeit, allerseits.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

