Kirchenreformen: Ist der Synodale Weg jetzt tot?

Plus Eine Papst-Entscheidung sorgt für Aufregung. Welche Rolle vier bayerische Bischöfe, darunter der Augsburger, spielen und wie die Synodale Viola Kohlberger aus Landsberg reagiert.

Nach einer erneuten Intervention aus dem Vatikan steht der innerkirchliche Reformprozess "Synodaler Weg" zwischen den deutschen katholischen Bischöfen und engagierten Laien mehr denn je vor dem Scheitern. Er war ins Leben gerufen worden, um den systemischen Ursachen der Missbrauchsfälle in Reihen der Kirche wie Klerikalismus etwas entgegenzusetzen. Nun hat ein Kernvorhaben des Synodalen Wegs, der sogenannte Synodale Rat, keine oder eine ungewisse Zukunft.