102-jährige Martha Goth aus Kaufbeuren ist eine Internet-Berühmtheit

Plus Die 102-Jährige aus Kaufbeuren wurde deutschlandweit bekannt, weil sie kürzlich vom Seniorenheim in eine eigene Wohnung zog. Nun kann sie sich vor Medienanfragen kaum retten.

„Heute hat sie schon gebügelt“, sagt Günter Goth über seine Mutter Martha. Sie ist wohl der Beweis dafür, dass Alter nur eine Frage der eigenen Definition ist. Die Kaufbeurerin ist stolze 102 Jahre alt und hat kürzlich beschlossen, dass ein Seniorenheim doch nichts für sie ist. Zwar wohnte sie für kurze Zeit in einer Einrichtung. Dann aber ging es zurück in die Selbstständigkeit, in eine eigene Wohnung im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz. Über die Zeit im Heim sagt sie: „Im Altenheim hat es mir schon gefallen. Das war ja fast wie Urlaub für mich. Ich bin bedient worden. Das meiste habe ich aber selber gemacht.“

102-jährige Martha Goth aus Kaufbeuren ist deutschlandweit bekannt geworden

Die Geschichte der wackeren Seniorin schlug Wellen. Ihr Sohn Günter (71), der sich um seine Mutter kümmert und ihr auch die neue Erdgeschoss-Wohnung beschafft hat, sagt sogar, dass Martha Goth „deutschlandweit zum Bekanntheitsgrad von Kaufbeuren beigetragen hat“. Damit hat er nicht ganz unrecht: Denn nachdem die Allgäuer Zeitung über die Senioren berichtet hatte, folgten mehrere Medien-Anfragen an die 102-Jährige. Beispielsweise von der Bild am Sonntag. Mittlerweile ist ihr das alles etwas zu viel geworden. TV- und Radioanfragen habe sie deshalb erst einmal abgelehnt.

Jetzt muss „Oma-Martha“, wie die Bild sie nennt, zur Ruhe kommen. Mit dem Rummel um ihre Person komme sie aber gut zurecht. Sogar bei einem Besuch in der Apotheke sei sie kürzlich angesprochen worden. Mittlerweile sammelt sie alles, was über sie in den Zeitungen berichtet wird. Dazwischen bügelt, wäscht oder liest sie. Nur das Mittagessen wird ihr gebracht. Auch ein täglicher Spaziergang gehört für sie zum Tagesablauf.

Warum Martha Goth überhaupt in ein Seniorenheim kam

Martha Goth hatte eigentlich nie vor, in ein Seniorenheim zu ziehen. Doch als sie sich den Oberschenkel brach und operiert werden musste, führte vorerst kein Weg daran vorbei – sie hatte in einem Reihenhaus mit vielen Treppen gewohnt. Doch dann wurde eine Wohnung im selben Mietshaus frei, in dem auch ihr Sohn wohnt – kurze Zeit später winkte sie dem Personal des Heims fröhlich zu und kehrte der Einrichtung den Rücken.

Nachdem ihr Umzug öffentlich wurde, meldeten sich Bekannte aus den verschiedensten Ecken Deutschlands bei Günter Goth und fragten: „Kennst du diese ältere Dame?“ So geschehen bei einem Freund aus Rheinland-Pfalz, berichtet er. Bleibt noch die Frage nach dem Geheimnis für die geistige und körperliche Fitness. Die Vermutung der Freunde: „Das gute Klima“, sagt Sohn Günter und lacht. (mit cg)

