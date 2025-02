Auch nach dem Hochwasser sehen die Grünen hier kein Land

Im Neubaugebiet hebt ein Kran Metallstangen über eine Baustelle, vor einem Supermarkt im Ortszentrum steigen Menschen mit Einkaufstaschen aus den Autos, zwei ältere Frauen stehen in dicken Mänteln auf dem Gehweg und ratschen. Im Winter nach dem Hochwasser wirkt Offingen fast so, als wäre nie etwas gewesen. „Man sieht vieles von außen nicht“, sagt Karsten Feil, CSU-Gemeinderat und Energie- und Umweltreferent in der Marktgemeinde im Landkreis Günzburg. „Es ist auch nicht so, dass das Hochwasser die Gespräche politischer gemacht hätte. Man redet vor allem über sein Zuhause, was man schon geschafft hat beim Wiederaufbauen, und was man noch tun muss.“ Und über einen, der fehlt.

