Flucht über Bundesgrenze endet in Acker

Bei der Flucht vor der Polizei über die deutsch-tschechische Grenze ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in einem Acker steckengeblieben. Der 35-Jährige soll unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.

Polizisten hatten den Mann zunächst nahe der tschechischen Stadt Cheb anhalten wollen. Er fuhr jedoch weiter. Bei Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) bog er nach der Verfolgung in einen Feldweg ein und fuhr sich laut Polizei in dem Acker fest. Nach kurzer Flucht zu Fuß nahmen die tschechischen Beamten den Mann fest. Er müsse sich wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten, so die Polizei. Außerdem hatte er den Angaben nach ein Messer dabei, dass mutmaßlich gegen das Waffengesetz verstößt.