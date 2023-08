Kempten

Bayerns Wahrzeichen: Wem gehören die Allgäuer Gipfel?

Gipfel sind kein Allgemeineigentum, sie können auch in privater Hand liegen – so wie der des Grünten.

Plus Die Wahrzeichen unserer Region sind längst nicht alle im Besitz des Freistaats, sondern befinden sich auch in privater Hand. Doch was bedeutet das für Wanderer?

Von Michael Mayr

Wer ein Gipfelkreuz aufstellen will, muss den Grundstückseigentümer um Erlaubnis fragen. Stopp: den Grundstückseigentümer eines Gipfels? Das heißt, die Allgäuer Gipfel liegen nicht alle in öffentlicher Hand? Und wenn einer in Privatbesitz ist, kann der Eigentümer dann den Zutritt verwehren? Wir haben uns im Allgäu umgehört.

Starten wir mit dem Grünten, dem Wächter des Allgäus und einem der bekanntesten Berge der Region. Den Gipfel des Grünten, auch Übelhorn genannt, ziert das bekannte Jägerdenkmal, das auch in den sozialen Medien immer wieder die Fotos der Gipfelstürmer umrahmt. Der Grünten liegt wie auch sein Nachbargipfel, das Burgberger Hörnle, im Gemeindebereich von Burgberg. Ein Sprecher der Gemeinde teilt mit: Der Gipfel des Grünten befindet sich in Privatbesitz. Nun kann hinter dem Begriff Privatbesitz auch ein Unternehmen, eine Institution oder Organisation stehen. Der Gemeindemitarbeiter versichert aber, dass es sich hierbei um einen privaten Eigentümer handelt. Das benachbarte Burgberger Hörnle hingegen liegt dem Mitarbeiter zufolge im Gemeindebesitz von Burgberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

