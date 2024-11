23-Jähriger sitzt nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Ein 23-Jähriger soll im Oktober versucht haben, einen anderen Mann im Kemptener Stadtpark zu töten. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Mann stach 22-Jährigen in Kempten nieder

Mit mehreren Stichen wurde ein 22-Jähriger am späten Abend des 21. Oktobers am Bauch verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin und ließ sein Opfer im Bereich der Busumsteigestelle ZUM zurück. Zunächst schwebte der 22-Jährige in Lebensgefahr, überlebte den Angriff aber. Per Zeugenaufruf suchte die Polizei daraufhin nach Täter und Tatwaffe.

Weil er laut der Sprecherin wohl Sorge hatte, von den Beamten gefunden zu werden, stellte sich der mutmaßliche Täter rund eine Woche nach dem Vorfall und wurde bereits Ende Oktober einem Haftrichter vorgeführt. Seither befindet er sich im Gefängnis.

Bei Durchsuchung im Stadtpark nahmen Beamte drei Dealer fest

Als Polizeibeamte im Zuge der Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt den Stadtpark durchsuchten, gingen ihnen drei mutmaßliche Drogendealer ins Netz sowie eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag (wir berichteten).

Weitere Informationen zum aktuellen Ermittlungsstand folgen hier.