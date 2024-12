Rollstuhlfahrer fährt Schüler um - Polizei sucht Zeugen

In Kempten wurde ein Schulkind offenbar von einem Mann in einem elektrischen Rollstuhl angefahren - und verletzte sich dadurch. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 12.40 Uhr an den Bushaltestellen in der Bahnhofstraße am Forum.

Rollstuhlfahrer verletzt offenbar Schulkind in Kempten

Der Mann hatte offenbar Schwierigkeiten, an dem Jungen vorbeizukommen. Daraufhin fuhr er ihn kurzerhand an. Der Schüler stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich am Fuß. Außerdem fiel ihm sein Handy aus der Hand, wobei das Display beschädigt wurde.

Der Mann im Rollstuhl fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder Daten auszutauschen. Die Polizei Kempten bittet etwaige Zeugen, sich unter der 0831/9909-2050 zu melden.