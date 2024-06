Kempten

So erlebten Anwohner den Großbrand im ehemaligem Autohaus in Kempten

Meterhoch schlugen die Flammen beim Großbrand in Kempten aus dem Gebäude. Das ehemalige Autohaus Seitz wurde völlig zerstört.

Plus Der Brand in einem ehemaligen Autohaus in Kempten war weithin sichtbar. Doch wie erlebten Anwohner das Feuer? Drei Nachbarn schildern ihre Erfahrungen.

Von Jochen Sentner

Der Löschschaum, der auf den Trümmern entlang der Immenstädter Straße liegt, fliegt im Wind übers Gelände. Viele Schaulustige machen am Mittwochmorgen an der Brandstelle Halt. Auch Nachbarn treffen sich am Absperrband, um die verkohlten Überreste des ehemaligen Autohauses zu bestaunen und über die Erlebnisse der vergangenen Nacht zu sprechen, während die Feuerwehrkräfte letzte Arbeiten erledigen und nach und nach zusammenpacken.

Um etwa 17 Uhr sind sie am Dienstagabend zu dem Brand ausgerückt, der nur schwer unter Kontrolle zu bringen war. Doch sie haben es geschafft - in vielen Stunden Einsatz. "Ich bin sehr stolz auf unsere Feuerwehr", sagt Anton Nieberle, der nur einige Häuser entfernt lebt.

