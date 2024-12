Diese Frau kämpft für die winzigsten Babys

Wut kann viel Positives bewirken. Und Silke Mader war schon oft sehr wütend. Aber auch furchtbar verzweifelt. Was die heute 52-Jährige erleben musste, sollte keine Mutter, sollten keine Eltern mehr durchmachen müssen. Das ist bis heute ihr Ansporn für ein unermüdliches Engagement.

An jedem Geburtstag ihres Sohnes muss sie auch weinen

Silke Mader ist mit 25 Jahren schwanger. Sie erwartet Zwillinge. Dass sie am so genannten HELLP-Syndrom, einer schweren Schwangerschaftsvergiftung, erkrankt war, sei zu spät erkannt worden. Das Leben von Mutter und Kindern steht auf dem Spiel, als sie schließlich in die Klinik muss. Ihr Sohn Lukas und ihre Tochter Lena werden in der 25. Woche geboren. Viel zu früh also. Lukas wiegt lediglich 515 Gramm, Lena nur 290 – nach einer Woche stirbt das Mädchen an einer Hirnblutung. Ein unbeschreibbarer Verlust. Ein tiefer Schmerz, den Silke Mader bis heute in sich trägt. Lukas wird über vier Monate intensivmedizinisch behandelt und überlebt zum Glück. Doch an seinen Geburtstagen weint seine Mama auch, die verstorbene Tochter, sie fehlt ihr.

Silke Mader ist eine emotionale Frau. Eine Frau, die zu ihren Gefühlen steht – seien es Tränen der Trauer oder Schreianfälle aus Wut. Und sie ist für ihren geliebten Lukas „eine Löwenmama“. Eine, die für ihr Kind alles tun würde, nie lockerlässt und sich vor allem für seine Förderung einsetzt. Doch Silke Mader, die in Karlsfeld im Kreis Dachau lebt, geht es schnell nicht mehr nur um ihren eigenen Sohn. Sie und ihr Mann hätten so viel extrem Belastendes in der Kinderklinik erlebt, das sollte so nicht bleiben: „Eltern spielten damals überhaupt keine Rolle“, erzählt sie. Ihrem Mann habe man beispielsweise kurz vor der Geburt nur gesagt, es stehe 50:50, ob seine Frau überlebt. „Dann haben sie ihn einfach vor der Türe stehen gelassen. Tagelang hat er nur gewartet, keiner hat sich um ihn gekümmert.“ Bis heute sei ihr Mann von den Umständen rund um die Geburt traumatisiert. Auch durften die Eltern nur für etwa drei Stunden am Nachmittag zu ihren Frühchen. Dabei hat sie später erfahren, dass in anderen Ländern längst erwiesen war, wie entscheidend das sogenannte Känguruhn für die Entwicklung der Kinder ist. Dabei liegt das Frühchen auf Mama oder Papa, hat direkten Hautkontakt. „Deutschland hinkte damals in der Praxis den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Es galt oft der Grundsatz: Das wurde immer schon so gemacht, das bleibt so.“

Das so genannte „Känguruhn“ ist heute Standard

Doch für Silke Mader konnte es so nicht bleiben. Zu sehr war sie überzeugt davon, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern leiden. Sie gab ihren Beruf als Erzieherin auf und engagierte sich fortan intensiv für eine bessere Versorgung der Allerkleinsten und ihren Eltern. Zunächst ehrenamtlich bei „Frühchen München e.V.“, wo sie 2003 den Vorsitz übernahm und im selben Jahr als Vorsitzende des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind e.V.“. 2008 dann wird sie Mitgründerin der Stiftung European Foundation for the Care of Newborn Infants, kurz EFCNI, der ersten europaweiten Organisation zur Vertretung der Interessen Früh- und Neugeborener sowie deren Familien, die heute 30 Mitarbeitende zählt. Als Vorstandsvorsitzende des EFCNI knüpft sie nicht nur ein europaweites Netzwerk aus medizinischen, pflegerischen und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten, die sich für bessere Entwicklungschancen von zu früh, zu klein oder zu krank geborenen Kinder und deren Familien stark machen. Sie wird auch selbst zur Expertin, hält Vorträge, klärt auf, macht vor allem auch Druck in der Politik, bei Krankenkassen, treibt Forschungsprojekte voran, geht an die Öffentlichkeit. „An uns im EFCNI kommt heute niemand mehr vorbei“, erklärt sie stolz im Gespräch mit unserer Redaktion und kann eine ganze Reihe von Erfolgen aufzählen: Nicht nur, dass beispielsweise das Känguruhn heute zum Standard in den meisten Kinderkliniken gehöre und Eltern intensiv in die Versorgung ihrer Kleinsten miteinbezogen werden. Sie und ihre Mitstreitenden hätten auch einen längeren Mutterschutz bei der Geburt eines Frühchens, eine längere Elternzeit und eine bessere Nachsorge erreicht. Für ihre Verdienste erhielt Silke Mader in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz.

Silke Mader beim ersten Känguruhn mit ihrem Sohn Lukas.

Doch sie ist noch lange nicht zufrieden. So gefährde in Deutschland unter anderem der eklatante Fachkräftemangel in der Kinderintensivpflege die Entwicklung der Kleinsten. Darüber hinaus blickt sie längst auch auf die Lage über Europas Grenzen hinaus: „Jetzt stellen wir den EFCNI auch global auf“, sagt sie. Das heißt, der Verband will nicht nur eine gute Versorgung von Frühchen in ganz Europa weiter vorantreiben, sondern weltweit. Denn gerade in Ländern wie Afrika, Südostasien oder Indien überlebten viele nicht.

Nicht alle finden ihr Engagement richtig

Allerdings gebe es auch Gegenwind, erzählt Silke Mader. Nicht alle finden ihr Engagement gut. Immer wieder muss sie sich selbst, aber auch Ärzte für ihren Einsatz rechtfertigen. Etwa zehn Prozent aller Babys weltweit werden zu früh geboren. Doch nur etwa 20 Prozent der Frühchen sind ganz gesund, etwa 20 Prozent kämpfen mit schweren Schäden, circa 60 Prozent haben Beschwerden wie Asthma oder Augenleiden. Silke Mader und ihre Mitstreitenden sind immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob es nicht besser für die Kinder, die Eltern, ja die Gesellschaft wäre, man ließe die Kinder sterben. Für Silke Mader unvorstellbar: „Da werden auf der einen Seite Abtreibungen bekämpft und wenn dann ein winziges, unvorstellbar hilfloses Kind zur Welt kommt, das atmet, soll es nicht jede medizinische Versorgung erhalten, die möglich ist?“

Ihren Lukas begleiten zwar auch bis heute gesundheitliche Folgen von seiner frühen Geburt. Der schmale junge Mann hat ein Augenleiden, trägt eine Brille, und zieht in Folge einer leichten Spastik ein Bein etwas nach. Doch der 27-Jährige startet in Kürze seine Promotion und meistert sein Leben. Hat sich da nicht jeder nur denkbare Einsatz gelohnt?

Wütend wird Silke Mader noch heute oft, wenn ihr offenkundige Missstände begegnen. Doch ihre Wut ist offensichtlich auch ein Motor, eine Kraftquelle, die sie weiter anzapfen will.