Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kinderschutzbund Bayern: Knapp ein Drittel aller Kinder hat Migrationshintergrund

Integration

Buntes Bayern: Vielfalt an Schulen nimmt zu

Fast ein Drittel aller Kinder im bayerischen Schulsystem hat einen Migrationshintergrund. Der Kinderschutzbund bietet ein Projekt zur Unterstützung von Familien an.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Fast jedes zweite Kind in Deutschland unter fünf Jahren wächst mit Zuwanderungsgeschichte auf.
    Fast jedes zweite Kind in Deutschland unter fünf Jahren wächst mit Zuwanderungsgeschichte auf. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Bayern wird vielfältiger: Nach Angaben des Kinderschutzbundes Bayern hat rund ein Viertel bis ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen im Schulsystem einen Migrationshintergrund. Demnach wuchs bereits 2024 fast jedes zweite Kind unter fünf Jahren bundesweit mit Zuwanderungsgeschichte auf, das entspricht 42,6 Prozent aller Kinder.

    Interkulturelle Elternbildung: Wichtige Anlaufstelle für betroffene Familien

    Um Familien mit Migrationshintergrund zu unterstützen, bietet der Kinderschutzbund Bayern das vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration geförderte Projekt „Interkulturelle Elternbildung“ an. Mit 90.000 Euro unterstützt das Ministerium das Projekt nach eigenen Angaben. Im Rahmen des für Betroffene kostenlosen Projektes werden etwa Online-Elternabende zu Themen wie Mobbing und Gewaltprävention angeboten.

    „Integration können wir als Gesellschaft nur gemeinsam meistern“, sagt Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann dazu.

    Innenminister Herrmann betont die Bedeutung von Integrationsprojekten wie „Interkulturelle Elternbildung“.
    Innenminister Herrmann betont die Bedeutung von Integrationsprojekten wie „Interkulturelle Elternbildung“. Foto: Arne Dedert, dpa (Archivbild)

    Er betont die Wichtigkeit von Projekten wie diesem. „Das Projekt leistet einen wertvollen Beitrag zur Stärkung und Unterstützung von Familien mit Migrationsgeschichte.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden