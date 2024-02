Die Kirchen wollen mehr Unterstützung für ihre Kitas

Plus Kirchliche Kitaträger versuchen teils, die Bauträgerschaft an Kommunen abzugeben. Wegen sinkender Kirchensteuereinnahmen könnten sie es sich nicht mehr leisten.

Die gegenwärtige Krise der Kirche zeigt sich zunehmend im Bereich kirchlicher Kindertagesstätten. Wegen hoher Kirchenaustrittszahlen und schrumpfender Kirchensteuereinnahmen müssen katholische und evangelische Kirche sparen, auch bei Kitas. "Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen ist sowohl im Hinblick auf die Investitionen sowie auf die laufenden Betriebskosten ein großes Thema", sagt etwa Dirk Rumpff vom Evangelischen KITA-Verband Bayern e. V. Eine Sparmöglichkeit sehen die Kirchen darin, die Kommunen noch stärker in die Pflicht zu nehmen – mit bislang unterschiedlichem Erfolg.

So ist es im katholischen Bistum Würzburg bereits seit 2021 erklärtes Ziel, dass "die Bauträgerschaft von Kindertageseinrichtungen nach Möglichkeit an die Kommunen abgegeben werden" soll. Zur Bauträgerschaft zählt die kostspielige Verpflichtung zu Unterhalt, Instandhaltung und Verkehrssicherheit der Gebäude. Das "enorme" finanzielle Engagement der Kirche "entlastet die Haushalte der Kommunen erheblich und unterstützt sie, ihre kommunale Pflichtaufgabe überhaupt zu erfüllen", argumentiert die Würzburger Kirchenspitze.