Kirche

06:14 Uhr

Opfer müssen nach sexuellem Missbrauch um eine Therapie kämpfen

Plus Wenn es um sexuellen Missbrauch geht, kommt etwas meist zu kurz: die Behandlung und Begleitung von Betroffenen. Die Problematik ist vielschichtig. Und bringt Opfer zur Verzweiflung.

Von Daniel Wirsching

Die Person will nicht länger schweigen, sie will, dass öffentlich stärker über etwas gesprochen wird, das für sie und ungezählte andere Missbrauchsbetroffene von zentraler Bedeutung ist: die Schwierigkeit, einen Therapieplatz zu finden, und die Probleme, die es bei der Übernahme von Therapiekosten geben kann. Sie will, dass sich etwas verbessert. Und nachdem sie einen Artikel zu dem Themenkomplex kürzlich in unserer Zeitung gelesen hatte, nahm sie ihren Mut zusammen und meldete sich. Um zu zeigen, dass es nicht um Einzelfälle und um nichts Abstraktes geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen