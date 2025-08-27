Was die Bayern für Kita-Essen zahlen – und wo sich sparen lässt

Eltern fordern gesundes und günstiges Essen, Caterer wollen Geld verdienen – und die Kinder? Wollen Pommes! Wenn es um Ernährung in Kitas geht, ist Streit programmiert. In einer neuen Folge unseres Podcasts „Schon gehört?“ gibt Anika Zidar – Digital-Redakteurin und Mutter – einen Einblick in den Kosmos der Kita-Küchen.

Zidar sagt, wie unterschiedlich die Preise für Kita-Essen in Bayern sind, warum die Spanne so groß ist und wie sich Kosten einsparen lassen, ohne dass die Qualität des Essens darunter leidet.

Außerdem geht es im Gespräch mit Axel Hechelmann darum, was Familien machen können, die sich das Essen in Kindertagesstätten nicht leisten können. Und Zidar beantwortet die Frage: Was ist der Gesellschaft die gesunde Ernährung ihrer Kinder wert?

Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Axel Hechelmann, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

