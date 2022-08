Fachkräftemangel

vor 18 Min.

Kita-Personal in Bayern ächzt unter der Belastung

Plus Die Personalnot in den Kitas in Bayern ist so groß, dass Gruppen schließen oder die Betreuungszeit verkürzt wird. Wie geht es nach den Ferien weiter?

Von Sophia Ungerland

Im Sommer können Kinderpfleger und Erzieherinnen mal durchschnaufen. Kindertagesstätten und Kindergärten schließen für einige Wochen, bevor es im Herbst wieder losgeht. Dann ist wieder voller Einsatz gefragt, denn es herrscht Personalnot in den Kitas in Bayern. Mancherorts müssen sogar Gruppen geschlossen werden, weil nicht genug Personal da ist, das die Kinder betreut. Das bedeutet, dass die verbliebenen Gruppen teilweise mehr Kinder aufnehmen und die dortigen Mitarbeitenden zusätzliche Arbeit stemmen müssen.

