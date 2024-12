Kleinwüchsiger Koch: Friedrich Bönisch steht mit Hocker am Herd

Gourmetkoch Bernhard Reiser staunte nicht schlecht, als im Sommer 2018 ein kleiner Junge in seiner Küche stand, sagte, ihm sei langweilig und fragte, ob er mal mitkochen könne. Friedrich Bönisch, der mit einer genetisch bedingten Kleinwüchsigkeit durchs Leben geht, war damals zwölf. Schon damals half der Junge aus Würzburg auch daheim gerne in der Küche, im Fernsehen schaute er am liebsten Kochsendungen an.

Folker Quack Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Würzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis