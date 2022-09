Allgäuer Schulen als Vorbilder im Klimaschutz ausgezeichnet

Plus Das Hildegardis-Gymnasium in Kempten erhält gleich zwei bayerische Klima-Preise. Auch zwei weitere Allgäuer Schulen werden ausgezeichnet.

Großer Erfolg für das Hildegardis-Gymnasium in Kempten: Die Schule, die sich seit 2016 mit verschiedensten Projekten für den Klimaschutz einsetzt, erhält am Mittwoch vom bayerischen Kultus- und Umweltministerium gleich zwei Auszeichnungen für ihren vorbildlichen Einsatz.