Klimaschutz

vor 23 Min.

In München steht ein Holz-Hybrid-Haus

3D-Animation des Trí in München. So soll das Holz-Hybrid-Haus aussehen, wenn es fertiggestellt ist. Charakteristisch ist der große Raum auf der Ecke des Gebäudes.

Plus Um Klimaschutz-Anforderungen gerecht zu werden, setzen neue Bürogebäude auf nachhaltige Materialien. In München wird bald der erste Hybrid aus Holz und Beton fertiggestellt.

Von Benedikt Dahlmann

Auf den ersten Blick sieht das Haus in der Nähe der Münchner S-Bahn-Station Hirschgarten aus wie ein normaler Rohbau: Betonfundament, Betondecke, ein paar tragende Säulen aus Beton und drumherum ein Baugerüst. Ein künftiges Bürogebäude eben. Auf der ersten Etage ist aber doch etwas anders. Denn hier sind Decken und Wände aus Holz. Aber nicht wie bei alten Fachwerkhäusern. Der Beton geht viel mehr in das Holz über. Wer nicht genau hinsieht, merkt die Veränderung gar nicht. Dieses Gebäude ist das erste Holz-Hybrid-Haus in München – und Vorlage für die Bürogebäude der Zukunft.

Zum Bürogebäude der Zukunft gehört natürlich sämtlicher Schnickschnack, den die neue Arbeitswelt verlangt. Eine Dachterasse mit einem kleinen Kletterturm und Tischkicker sind genauso eingeplant wie eine Fahrradgarage und Fitnessgeräte. Dazu kommt intelligente Technik, die beispielsweise die Beleuchtung und die Außenjalousien an das Wetter und die Raumnutzung anpasst. Das an sich ist jedoch noch nicht das Besondere. Entscheidend ist die Bausubstanz, die die Branche grundlegend an Klimaschutz-Anforderungen anpassen will.

