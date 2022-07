Heiße Tage nehmen zu – und der Region drohen noch mehr Hitzewellen

Die Zahl der heißen Tage steigt stetig, auch in der Region. Das kann tödliche Folgen haben. Unsere Grafiken zeigen die Klimaveränderung in Ihrem Landkreis.

Es wird heiß in Bayern. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf deutlich über 30 Grad. Das kann ernste Folgen vor allem für Ältere und Kranke haben – bis hin zum Tod. Und die Zahl gefährlich heißer Tage steigt, wie die Daten aus einer gemeinsamen Recherche von Correctiv.Lokal, Zeit Online und unserer Redaktion zeigen.