Klimawandel

vor 20 Min.

So groß ist die Gefahr von Sturzfluten in bayerischen Gemeinden

Bild der Zerstörung: der Stadtplatz von Simbach am Inn am 2. Juni 2016.

Plus Das Umweltministerium hat eine Hinweiskarte veröffentlicht. In der ist verzeichnet, welche Orte potenziell von Wassermassen gefährdet sind.

Von Bianca Dimarsico

Am 1. Juni 2016 riss eine Sturzflut in der bayerischen Stadt Simbach am Inn sieben Menschen in den Tod. Starkregen hatte damals den Simbach, eigentlich ein kleines Gewässer, aufgefüllt und eine Flut von unerwartetem Ausmaß ausgelöst. Die Katastrophe schockierte das ganze Land und rückte eine Frage in den Fokus: Wie gut sind Gemeinden vor solchen Fluten und Hochwasser geschützt? Das bayerische Umweltministerium beantwortet diese Frage unter anderem mit der "Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut". Sie zeigt, wo Wasser im Falle von Starkregen in großen Massen abfließt und wo es sich aufstaut. Abrufbar ist sie auf der Seite www.lfu.bayern.de unter dem Menü-punkt "Wasser".

Thomas Marzahn, Pressesprecher des Umweltministeriums, erklärt, dass es dabei vor allem um eine Sensibilisierung für das Thema geht. "Kommunen können aus dieser Karte eine Risikoeinschätzung gewinnen und entsprechende Maßnahmen ergreifen." Bereits 2017 hatte das Umweltministerium als Reaktion auf die Katastrophe in Simbach ein Förderprogramm eingerichtet, um Kommunen bei der Erstellung von Konzepten zum Sturzflut-Risikomanagement zu unterstützen. Der Freistaat trägt dabei 75 Prozent der Kosten. Bisher haben rund 200 Kommunen Mittel im Umfang von etwa 20 Millionen Euro beantragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen