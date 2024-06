Königsbrunner Polizei verstärkt Münchens Sicherheit

Beamte aus Königsbrunn sichern Münchens Hotspots während der EM. Sie überwachen wichtige Orte wie den Englischen Garten und die Allianz-Arena.

Zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft sind auch Beamte und Beamtinnen aus Königsbrunn im Einsatz. Die Bereitschaftspolizei ist mit zwei Einsatzzügen bei der EM im Bereich des Polizeipräsidiums München vertreten. "Wir sind vor allem für den Raumschutz zuständig", sagt Stefan Knieler, Leiter des Sachgebiets Einsatz und Sprecher der Bereitschaftspolizei Königsbrunn.

Die Aufgabe der Einsatzzüge beim Raumschutz sei ohne feste Örtlichkeiten im Stadtgebiet unterwegs zu sein, um die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren, so Knieler weiter. In München nähmen die Beamten vor allem den Hirschgarten, das Olympiazentrum und den Englischen Garten mit dem chinesischen Turm in den Fokus. Für das Auftaktspiel haben sich schottische Fans vor allem für den Bereich des Englischen Gartens angekündigt, sagt Knieler. Auf Fanbewegungen können die Einsatzkräfte bei Bedarf eingehen und Kräfte zusammenführen, wo es nötig sei. "Wichtig ist auch Präsenz zu zeigen und Ansprechpartner zu sein", sagt der Sprecher.

Vorrunde der EM ist im Königsbrunner Dienstplan verankert

Die Vorrunde sei im Dienstplan der Bereitschaftspolizei getaktet. Den weiteren Turnierverlauf müsse man abwarten. Auch in der Allianz-Arena in München würden Königsbrunner Bereitschaftspolizisten eingesetzt. "Dort sind wir stationär gebunden und müssen Streitigkeiten unterbinden, bevor sie eskalieren", sagt Stefan Knieler.

Die Europameisterschaft sei ein internationales Turnier und hätte eine höhere Außenwirkung, als ein lokales Fußballspiel, sagt Knieler. Alle Blicke würden in dieser Zeit auf Deutschland gerichtet sein und auch die Polizei stehe im Fokus, wie sie sich während des Turniers aufstelle. Mögliche Bedrohungsszenarien müssten immer von der Bereitschaftspolizei bearbeitet werden können und würden im Vorfeld trainiert.

Ein Einsatzzug der Königsbrunner Hundertschaft wird laut Knieler aus der EM herausgehalten. Diese kann dann auf Großlagen innerhalb des Polizeipräsidiums Schwaben Nord reagieren.