Bürokratische Blockade am Brenner abbauen

Der Brenner-Basistunnel ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass Genehmigungsverfahren in Deutschland zu zäh und zu langwierig sind. Etwa 50 Millionen Tonnen an Gütern werden jährlich über den Alpenübergang transportiert. Um mehr davon auf die Schiene zu bekommen, soll der Tunnel realisiert werden.

Während der Südzulauf über das auch nicht eben unbürokratische Italien problemlos fertig zu werden scheint, auch die Tunnelbauarbeiten in Österreich vorankommen, hakt es hier beim einfachsten Thema: der Neutrassierung der Bahnstrecke zwischen München und Kufstein. Noch 20 Jahre soll es dauern, bis die Stecke fertig wird. Absurd!

Darum müssen in diesem Land die Genehmigungsverfahren gestrafft, einfacher und schneller werden. Ansonsten wird Deutschland abgehängt. Doch statt Gas zu geben, wird gefühlt alles immer noch umständlicher, die Politik von den Bürokraten immer noch stärker beeinflusst. Dass die Wirtschaft inzwischen alarmiert ist, ist völlig nachvollziehbar. Denn Italien ist der wichtigste Handelspartner Bayerns.

Das strikte Nachtfahrverbot für moderne Lkw aufzuheben, könnte indes eine gute Steuerungswirkung haben, um für umweltfreundliche Neuinvestitionen bei den Speditionen zu sorgen. Aber das ist nur eine Hilfskonstruktion. Am Ende müssen all die Waren und Güter von und nach Italien umweltfreundlicher unter dem Berg hindurch transportiert werden. Aber bitte nicht erst am Sankt-Nimmerleinstag!