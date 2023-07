Der Digitalturbo für die Schulen ist alternativlos

Bund und Länder streiten ums Geld für die Schul-Digitalisierung. Um die positiven Corona-Effekte beizubehalten, müssen sie mehr tun als sich gegenseitig in die Pflicht zu nehmen.

Booster, Turbo, Initialzündung: In den Jahren der Pandemie gab es viele plastische Beschreibungen dazu, was Corona für die Digitalisierung an Schulen war. Wenn Bund und Länder jetzt nicht aufpassen, sich nur gegenseitig in die Pflicht nehmen, bleibt der "Digitalisierungszug" – noch so eine Metapher – im schlimmsten Fall mit Maschinenschaden kurz vor dem Ziel stehen.

Man kennt das von Zuhause: Wenn Tablets, Smartphones und PCs keine Updates bekommen und nicht regelmäßig gepflegt werden, sind sie nicht nur störungsanfällig, sondern eine Quelle ewigen Ärgers. Irgendwann stellt der Anbieter die Unterstützung dann ganz ein, die Geräte sind ohne jeden Nutzen. Das droht auch an Schulen, sollten sich Bund und Länder nicht übers Geld einigen können. Die Kommunen allein haben nicht genug Mittel, um Schulen digital up to date zu halten.

Bayern muss die Schulen im Notfall allein digitalisieren

Bayern – das muss man ausdrücklich loben – hat zusätzlich zum Bundes-Digitalpakt selbst noch hunderte Millionen draufgelegt, um Endgeräte, digitale Lernplattformen, Bayern-Cloud und Dienst-Laptops zu finanzieren. Wenn der Bund abspringt, muss der Freistaat noch größer einsteigen. Sonst hatte die Pandemie nicht mal in Sachen Digitalisierung etwas Gutes.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch