Pflegebauernhöfe sind nicht nur eine gute Lösung für Senioren

Plus Im Alter auf einen Bauernhof anstatt ins Pflegeheim: Das kommt nicht nur der Vereinsamung der Bewohner entgegen, sondern auch den drohenden Hof-Leerständen.

Die Überalterung unserer Gesellschaft ist ein Faktum, das sich nicht wegdiskutieren lässt. Zum Glück geht es uns dabei in Bayern nicht so schlecht wie in Japan oder China, deren Gesellschaften mangels Nachwuchs (Stichwort Ein-Kind-Politik in China) und Zuzug (beide Länder haben im Prinzip keine Zuwanderung) bald quasi reine Altersheime sein werden, die in der Welt aufgrund fehlender Innovation dadurch immer bedeutungsloser werden könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen