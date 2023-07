Söders Verantwortung beim Stammstrecken-Skandal

Die bayerische Staatsregierung hat sich im Fall der Stammstrecke zu wenig gekümmert. Ministerpräsident Markus Söder hat über die Probleme Bescheid gewusst.

Im Streit um das Debakel bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München wird oft ein einfacher Vergleich bemüht: Kein Häuslebauer könne es sich leisten, ein Haus in Auftrag zu geben und dann tatenlos zuzuschauen, wie die Kosten explodieren.

Markus Söder blieb trotz Warnungen untätig

Im Fall der Stammstrecke war das so. Die Staatsregierung hat das Projekt bei der Bahn in Auftrag gegeben, sich dann aber hinhalten lassen und schließlich gar nicht mehr gekümmert. Die Warnungen der damaligen Bauministerin Kerstin Schreyer verhallten in der Staatskanzlei, obwohl dort zwischendurch auch Söders wichtigste Beamtin, Staatsrätin Karolina Gernbauer, Alarm geschlagen hatte. Söder hat Bescheid gewusst und es ist kaum vorstellbar, dass die Untätigkeit der Staatsregierung in dieser Sache nicht auf ihn zurückgeht. Er hat sich nicht gekümmert und nicht einmal versucht, der Bahn, die zu hundert Prozent im Besitz des Bundes ist, über seinen Parteifreund, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Beine zu machen.

Zu Söders Gunsten ließe sich nur anführen, dass es im Jahr 2020 vermutlich schon zu spät war, etwas zu retten. Anders als ein Häuslebauer hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, ein anderes Unternehmen zu beauftragen. Zur Wahrheit gehört in diesem Fall eben auch, dass die Bahn als Monopolist eine Machtposition hat, die ihresgleichen sucht. Dennoch muss er sich vorwerfen lassen, gar nicht erst versucht zu haben, zu retten, was zu retten ist. Er wollte einfach keinen Ärger am Hals haben.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch