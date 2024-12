Bayern ist zu geizig, wenn es um das Wohl der Kinder geht

Jedes Jahr, wenn die Bertelsmann-Stiftung den Zustand der Kitas im Land untersucht, bekommt Bayern ein schlechtes Zeugnis: In bayerischen Krippen, Kindergärten und Horten fehlt das Personal, steht darin. Dieses Jahr wird zudem bemängelt, dass die Zahl der Fachkräfte abnimmt. So schlimm das ist – wirklich erschütternd ist erst der Grund dafür.

Fachkräftemangel: Kita-Leitungen können gar nicht nur Erzieherinnen einstellen – das wäre zu teuer

Dem Freistaat ist gute Kinderbetreuung zu wenig wert. Dabei ist Bayern das reichste aller Bundesländer. Und dennoch können Kita-Leitungen es sich oft nicht leisten, eine weitere Fachkraft einzustellen, sondern füllen Personallücken mit Praktikantinnen oder Erzieherinnen im letzten Ausbildungsjahr, oder bauen auf Kinderpflegerinnen und -pfleger, die weniger verdienen als Erzieherinnen. Guckt man auf die finanzielle Situation von Kitas, können gar nicht alle Stellen mit Erzieherinnen besetzt werden. Das wäre viel zu teuer.

Dennoch: 88 Prozent des Personals in Kitas hat eine Ausbildung oder ein Studium im pädagogischen Bereich abgeschlossen. Aber: Die Zahl sinkt. Und: In bayerischen Kitas arbeiten weniger Menschen, die Fachkräfte sind – also Erzieherinnen. Weniger im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und weniger als Fachleute empfehlen, damit eine hochwertige Kinderbetreuung sichergestellt ist.

Den bayerischen Kitas fehlen Fachkräfte – weil Bayern zu geizig ist

Kitas sind keine Wohlfühlorte, die finanziell so gut ausgestattet sind, dass jedes Kind jederzeit die Förderung bekommt, die es braucht. Kitas sind Orte, an denen Zuwendung, Bildung, Erziehung hart ökonomisch durchgerechnet werden. Und in dieser Rechnung kommt der Freistaat zu dem Schluss: Fachkräfte lohnen sich nicht. So viel Personal einzustellen, dass alle sich fortbilden könnten (denn Fortbildungen ergeben Fehltage), oder es während Krankheitswellen genug Vertretungen gäbe, lohnt sich offenbar auch nicht.

Das wahre Zeugnis lautet: Bayern ist geizig, wenn es um das Wohl der Kinder und all jener, die sich um sie kümmern, geht.