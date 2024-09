Thomas Karmasin kommt gleich zum Punkt. „Die Lage der Krankenhäuser in Bayern ist dramatisch“, sagt der Präsident des Bayerischen Landkreistages gegenüber unserer Redaktion. „80 Prozent der Krankenhäuser haben hohe Betriebskostendefizite mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Haushalte unserer Landkreise als Träger. Dafür sind nicht unsere Krankenhäuser verantwortlich, sondern die Bundespolitik.“ Über Jahre hätten sich viele Krankenhäuser in einem System, das insbesondere die Kleinen in der Fläche benachteiligt habe, durch kommunales Geld über Wasser gehalten, fährt Karmasin fort. „Berlin hat sich bis heute keinen Zentimeter auf die Kommunen zubewegt.“

In den kommenden Wochen will Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) einen Fünf-Punkte-Plan zur Zukunft der Gesundheitsversorgung in Bayern im Kabinett vorstellen – darin geht es auch darum, dass im Freistaat einige Häuser wohl schließen werden. Dass die Lage ernst ist, weiß man auch bei der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG). Deren Geschäftsführer Roland Engehausen räumt ein, dass die finanzielle Lage deutscher und bayerischer Kliniken noch nie so schlecht gewesen sei wie heute – und durch diese finanzielle Notlage sei die Versorgungssicherheit gefährdet.

Fachabteilungen und gesamte Klinikstandorte werden wohl schließen

Zu konkreten wirtschaftlichen Situationen einzelner Kliniken will man sich bei der BKG nicht äußern, aber grundsätzlich sei die aktuelle Lage für frei-gemeinnützige Krankenhäuser besonders schwierig, weil diese Kliniken keinen Defizitausgleich durch einen öffentlichen Krankenhausträger erhalten. Keine Rolle spiele es indes, ob es sich um eine kleine oder große Klinik handle – die finanzielle Not der Krankenhäuser sei unabhängig von der Bettenzahl eines Krankenhauses groß. „Eine etwas bessere finanzielle Situation gibt es teilweise nur hinsichtlich der Krankenhäuser, die überwiegend planbare stationäre Behandlungen anbieten“, sagt Engehausen.

Angesichts der aktuellen Lage müsse man in Deutschland und auch in Bayern mit weiteren Schließungen von Fachabteilungen und auch gesamten Krankenhausstandorten rechnen, sagt Engehausen. „Die Annahme, dass Insolvenzen die Grundlage für eine Neuaufstellung mit anschließender Fortführung als Krankenhaus sein können, wird sich nicht in jedem Fall umsetzen lassen. Die aktuellen Defizitausgleiche von Landkreisen und kreisfreien Städten sind für die Kommunen auf diesem hohen Niveau nicht länger leistbar.“ Daher sei als Basis für eine geordnete Krankenhausreform „die Verbesserung der finanziellen Ausgangsbasis durch die Nachholung des bisher fehlenden Inflationsausgleichs unerlässlich“.

Sorge vor schlechterer Versorgung im ländlichen Raum

Der Freistaat Bayern habe sich beim Thema lange zurückgehalten und auf den Bund verwiesen, kritisiert Landkreistags-Präsident Karmasin. „Das hat in den Reihen der Kommunen zu großem Unverständnis geführt, schließlich geht es hier um eine Verschlechterung der stationären und ambulanten Versorgung der Bevölkerung vor allem im ländlichen Raum.“

Stefan Rößle, Landrat im Kreis Donau-Ries, sieht das ganz ähnlich: „Ich erwarte vom Freistaat Bayern, dass er sein Gewicht in die Waagschale wirft und die Reform dem ländlichen Raum gerecht wird“, sagt er gegenüber unserer Redaktion. Der Freistaat müsse Vorgaben machen, was von den Kliniken erwartet wird. „Da ist eine bayernweite Planung notwendig. Aber das heißt nicht, dass jedem einzelnen Krankenhaus vorgeschrieben wird, was es tun soll.“ Rößle zufolge braucht es unter anderem Verbundlösungen über Landkreisgrenzen hinweg.

Landrat Müller: Finanzielle Unterstützung ist dringend erforderlich

Auch im Landkreis Dillingen weiß man um die Probleme. Landrat Markus Müller befürchtet durch die Krankenhausreform weitere massive Veränderungen: „Es droht ein Kahlschlag der Versorgung im ländlichen Raum“, sagt er. Daher sei es für die Landkreise von enormer Bedeutung, dass die Planungsbehörde – also das Gesundheitsministerium – bei der Bewertung der regionalen Versorgungsstruktur durch eine aktive Krankenhausplanung unterstützend tätig werde. „Richtig und wichtig finde ich auch, dass Fragen der Notfallversorgung über den Rettungsdienst ebenso mit berücksichtigt werden. Hier ist es zwingend notwendig, dass entsprechend der Zuständigkeit ministeriumsübergreifend in Lösungen gedacht wird, denn Änderungen bei Krankenhausstrukturen machen für mich unbedingt ein Nachjustieren und Einbeziehen beim Rettungsdienst vonnöten.“ Müller zufolge brauchen die Kommunen nun vor allem eine schnelle und dauerhafte Stärkung der Finanzausstattung, um die vielfältigen Aufgaben überhaupt stemmen zu können. „Es ist dringend finanzielle Unterstützung durch Land und Bund erforderlich.“