Oberallgäuer Landrätin kritisiert Lauterbach: "Kleine Kliniken sterben weg"

Die Oberallgäuer Landrätin kritisiert in Missen die Krankenhausreform. Sie nennt Gesundheitsminister Karl Lauterbach "beratungsresistent".

Dem Landkreis Oberallgäu gehen die Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern aus: 60 waren Mitte der Woche noch verfügbar. Doch wöchentlich muss der Landkreis 40 neue Personen aufnehmen, berichtete Landrätin Indra Baier-Müller beim Besuch der Gemeinderatssitzung in Missen-Wilhams. So war es ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, dass die „Gemeinden gefordert sind, zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen“ - oder dabei zu helfen, ihn zu finden. Denn: „Wir müssen diese Personen aufnehmen und können sie nicht zurückweisen“.

Die Anmietung von Bestandsimmobilien habe für den Landkreis weiterhin Priorität. Die Kosten für Container und Behelfsbauten seien nämlich innerhalb von anderthalb Jahren um 150 Prozent gestiegen. Gleichzeitig weiß die Landrätin: „Wir finden kaum etwas zum Anmieten aufgrund des Tourismus“. Immerhin: Ein anwesender Bürger erkundigte sich nach möglichen Konditionen und Kündigungsfristen. Hier will Baier-Müller den Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern im Landratsamt herstellen.

Indra Baier-Müller: „Wir werden in Berlin nicht gehört - kleine Kliniken sterben weg“

Sie hörte aber auch Kritik aus den Reihen des Gemeinderates. Siegfried Lerpscher forderte, die Zuwanderung zu begrenzen, „da sie nicht mehr leistbar ist“ und „für die eigenen Leute keine Wohnflächen mehr zu finden sind“. Diese Themen seien von den kommunalen Spitzenverbänden bei einem Besuch der EU in Brüssel angesprochen worden. Aber: „Es passiert nichts“, stellte die Landrätin fest. „Wir Deutsche müssen überlegen, wie wir unser System anpassen, damit ein Anreiz zur Arbeitsaufnahme besteht“. Derzeit schaffe man Anreize, es nicht zu tun.

Oberallgäuer Landrätin kritisiert Gesundheitsminister Lauterbach als "beratungsresistent"

Allerdings sei die Kommunikation mit der Bundesregierung schwerer geworden, seit es eine Ampel-Koalition ist. „Wir werden in Berlin nicht gehört“, klagte Baier-Müller. Das gelte beispielsweise auch für Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Ihn bezeichnete die Landrätin als „beratungsresistent“.

Unbestritten sei eine Krankenhaus-Reform notwendig. Die jetzt geplante Umsetzung sei aber ein „kalter Entzug“. Baier-Müller: „Uns sterben kleine Kliniken weg, die wir künftig bräuchten“. Ein Beispiel sei die Rotkreuzklinik in Lindenberg (Westallgäu). Das Oberallgäu sei mit seinem Klinikverbund vergleichsweise gut aufgestellt, da dieser mit seinen Schwerpunktbereichen sehr zukunftsorientiert sei. Aber: „Gesamtversorger können in Zukunft nicht mehr bestehen.“

Lesen Sie dazu auch

Vermieter wünscht sich mehr Gastfreundlichkeit im Oberallgäu

Den Wunsch nach Baugrundstücken in Wiederhofen sprach Peter Hatt an. Eine Genehmigung sei „dringend, sonst gehen die jungen Leute weg“. Sie aber seien in der Feuerwehr und in den Vereinen engagiert. Auch Hatt klagte: „Für Flüchtlinge gibt kurzfristig Lösungen.“

Mehr Gastfreundlichkeit im Oberallgäu wünschte sich ein Vermieter aus dem Ortsgebiet. Er forderte die Landrätin auf, auf die Kommunen hinsichtlich der verlangten Parkgebühren Einfluss zu nehmen. Und er sprach auch die Situation rund um eine Gastwirtschaft an: Dort sei aufgrund eines Erbfalles eine neue Konzession notwendig. Diese aber verbinde das Landratsamt mit neuen Brandschutz-Auflagen. Hier wünsche er sich „pragmatische Lösungen“, sagte der Vermieter.

Christa Hofmann bedauerte das Fehlen einer neuen Seniorenbeauftragten

Baier-Müller versicherte, dass „wir Ermessensspielräume dort nutzen, wo wir es können“. Aber man ersticke in einer Flut aus Vorgaben. Anlass dafür seien im Regelfall frühere Klagen von Bürgern.

Christa Hofmann bedauerte, dass es bislang keine neue Seniorenbeauftragte im Landkreis gibt. Gisela Bock war im Dezember 2023 in Ruhestand gegangen. Da verwies die Landrätin auf Überlegungen rund um eine „angemessene seniorenpolitische Arbeit im Landkreis“. Und: „Niemand hat gesagt, dass die Stelle nicht mehr besetzt wird.“ Das Thema sei ihr selbst ein „Herzensanliegen“.