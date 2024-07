Stau nach Lkw-Unfall auf der A5

Der Zusammenstoß zweier Lastwagen hat auf der Autobahn 5 zu einem Stau geführt. Am Morgen fuhr laut Polizei ein Lkw-Fahrer bei Grünberg (Kreis Gießen) auf einen vorausfahrenden Laster auf. Der Fahrer erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus der Fahrerkabine. Ein Rettungshubschrauber flog den 55-Jährigen in eine Klinik. Der Fahrer des vorausfahrenden Lastwagens blieb unverletzt. Die Unfallstelle in Fahrtrichtung Frankfurt musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zeitweise bildeten sich Rückstaus bis Alsfeld. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Rettungskraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis